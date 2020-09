Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour boucler un renfort à 80M€ !

Publié le 21 septembre 2020 à 20h15 par B.C.

Depuis le départ de Thiago Silva, Leonardo cherche un nouveau défenseur pour le PSG. Et la piste Kalidou Koulibaly (Naples) devient de plus en plus chaude...

À deux semaines de la fin du mercato, Leonardo accélère pour boucler le recrutement du Paris Saint-Germain, et il y a encore du travail. En effet, plusieurs joueurs sont encore attendus dans la capitale, et notamment un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva. Alors que plusieurs noms ont circulé ces derniers mois, le PSG aurait décidé de se focaliser sur Kalidou Koulibaly, une piste de longue date du club parisien. D'après The Telegraph ce lundi, Leonardo aurait pris la main dans ce dossier malgré la concurrence de Manchester City, désormais intéressé par Jules Koundé. L'arrivée du Sénégalais à Paris pourrait avoisiner 80M€, un montant important qui ne semble pas refroidir Leonardo.

Le PSG accélère pour Koulibaly

Et ce lundi soir, nouvelle confirmation de la détermination du PSG avec Kalidou Koulibaly. Le journaliste de Canal + Olivier Tallaron annonce que « de sources italiennes et anglaises », le club de la capitale aurait décidé de passer la seconde avec le défenseur du Napoli. Il faudra toutefois faire avec la présence de Pep Guardiola dans ce dossier, qui resterait toujours à l'affût malgré la piste Koundé activée par les Skyblues . La fin du mercato estival s'annonce animée.