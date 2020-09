Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly au coeur d'un énorme dilemme pour son avenir ?

Publié le 21 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo aurait identifié le profil de Kalidou Koulibaly, entre autres. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait toujours inquiété par Manchester City sur ce dossier. En effet, l'international sénégalais resterait la priorité des Citizens. Et ce, même s'ils seraient déjà passés à l'offensive pour Jules Koundé. Alors que Kalidou Koulibaly serait toujours partagé entre le PSG et City, le duel XXL entre Leonardo et Pep Guardiola devrait être des plus féroces.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le PSG. Une fois la finale de la C1 passée, O Monstro s'en est allé et a rejoint la ville de Londres du côté de Chelsea. Et ce, malgré la tentative de dernière minute de Leonardo, qui aurait tenté de renouveler son ex-capitaine. Alors que Thiago Silva n'est plus Parisien, le directeur sportif du PSG serait en quête d'un remplaçant. Outre David Alaba, Kalidou Koulibaly figurerait également sur les tablettes de l'ancien du Milan AC. Toutefois, Leonardo serait contraint de livrer une énorme bataille pour le défenseur du Napoli. En effet, Manchester City n'aurait pas du tout l'intention d'oublier l'international sénégalais.

Kalidou Koulibaly, la priorité de Guardiola ?

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Pep Guardiola serait toujours déterminé à recruter Kalidou Koulibaly cet été. A en croire le journaliste italien, le coach de Manchester City entretiendrait le contact avec le Napoli pour conserver une chance de s'octroyer le Sénégalais. Alors qu'aucun accord n'aurait été trouvé à ce jour, les Citizens n'auraient pas changé leur fusil d'épaule pour autant. Kalidou Koulibaly resterait la grande priorité de Pep Guardiola, et ce, même s'il aurait déjà formulé une offre à hauteur de 55-60M€ pour Jules Koundé. Ce dernier ne serait qu'une « option de secours » en cas d'échec avec le défenseur de 29 ans. De son côté, Kalidou Koulibaly n'aurait pas encore tranché entre le PSG et Manchester City.

Koulibaly encore partagé entre le PSG et City ?