Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 22 septembre 2020 à 1h15 par D.M.

Le PSG aurait ciblé Kalidou Koulibaly pour renforcer sa défense centrale. Mais le Napoli demanderait 75M€ pour le laisser filer. Une somme élevée pour le club parisien, en grande difficulté financière.

Leonardo s’active en coulisses pour renforcer l’effectif du PSG. D’ici le 5 octobre, date de la fin du mercato, le directeur sportif parisien souhaiterait mettre la main sur un milieu de terrain, un attaquant, mais aussi un défenseur central afin de remplacer numériquement Thiago Silva, parti cet été à Chelsea. Tuttosport annonçait que PSG avait réactivé la piste Kalidou Koulibaly et aurait proposé 52M€ + 7M€ au Napoli afin de tenter de s’offrir le défenseur, également courtisé par Manchester City. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour Leonardo.

Koulibaly trop cher pour le PSG ?