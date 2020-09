Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à jouer avec le feu avec Kylian Mbappé ?

Publié le 23 septembre 2020 à 11h15 par T.M.

L’été prochain, Kylian Mbappé sera l’un des gros feuilletons du marché des transferts. Toutefois, ne voulant pas se séparer de son crack, le PSG pourrait bien tenter le tout pour le tout pour obtenir la prolongation du Français.

Si Kylian Mbappé évoluera bel et bien au PSG pour cette saison, la question est de savoir où il sera pour le prochain exercice. L’été prochain, le Français n’aura plus qu’un an de contrat et s’il ne prolonge pas d’ici là, il pourrait se retrouver dans une situation idéale pour forcer son départ. Alors que le joueur de 21 ans n’aurait pas encore réellement tranché pour son avenir, le Real Madrid et Liverpool seraient toutefois à l’affût pour tenter de récupérer Mbappé à l’été 2021. Toutefois, dans cette bataille qui s’annonce colossale, le PSG et Leonardo ne devraient pas baisser les bras si facilement. Alors que le directeur sportif parisien tentera le tout pour le tout pour prolonger Kylian Mbappé, il pourrait même prendre le risque de le voir partir libre en 2022.

« Le garder jusqu’à sa dernière année de contrat pour faire une offre et le convaincre »