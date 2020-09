Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les deux menaces colossales sont identifiées pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 22 septembre 2020 à 8h17

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait affoler le marché des transferts dans un an. Pourtant, seulement deux cadors étrangers seront en mesure de pouvoir le recruter… Explications.

« L’avenir de Mbappé ? La réflexion, c'est normal qu'elle arrive. Mais il y a aussi tellement de bonnes choses ici, même pour lui qui est parisien. Le mariage est parfait pour moi », avait confié Leonardo début septembre sur le plateau du Canal Football Club, et le directeur sportif du PSG affichait donc son envie de pouvoir prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui court actuellement jusqu’en juin 2022. Mais si cet objectif n’était pas atteint d’ici un an, le PSG se retrouverait en situation très délicate et serait presque contraint de vendre Mbappé pour éviter de le perdre libre en 2022. D’ailleurs, si une telle situation devait se produire, deux clubs seraient déjà favoris pour récupérer l’attaquant français.

Liverpool et le Real en pole pour Mbappé