Mercato - PSG : Klopp, Zidane… Le rendez-vous est pris pour Mbappé !

Publié le 22 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que le Real Madrid préparerait son offre en marge du prochain mercato estival, Liverpool serait aussi sur les rangs dans le dossier Kylian Mbappé. Et les Reds ne sont pas là pour faire de la figuration pour l’attaquant du PSG.

Comme The Times l’a révélé ces derniers temps, Kylian Mbappé aurait fait part de sa volonté de quitter le PSG à ses dirigeants une fois la saison terminée, soit à un an de la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2022. De quoi mettre le Real Madrid en alerte rouge. Le club merengue n’investirait pas sur le marché selon The Athletic afin de boucler le transfert de Mbappé en 2021. Une offre serait d’ailleurs en préparation, mais Liverpool pimenterait ce dossier.

Liverpool chaud pour Mbappé, le joueur intéressé alors que le Real Madrid prépare son offensive