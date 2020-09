Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé totalement relancé par Liverpool ?

Publié le 21 septembre 2020 à 23h45 par B.C.

Après quatre saisons au PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale l'été prochain, à une année de la fin de son contrat. Alors que le Real Madrid apparaît comme le grand favori, Liverpool reste également une option pour le champion du monde tricolore, comme le 10 Sport vous l'avait révélé il y a quelques mois...

Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est régulièrement évoqué au Real Madrid. Pourtant, Zinedine Zidane n'est pas le seul à rêver de l'international français. Dès le mois d'avril, le10sport.com vous révélait en exclusivité l'intérêt de Liverpool pour l'attaquant de 21 ans. D'après nos informations, Jürgen Klopp avait même entamé les contacts avec l'entourage du joueur, et plus particulièrement son père, puis avec le principal concerné pour évoquer la suite de sa carrière. L'entraîneur des Reds et Kylian Mbappé ont sympathisé et l'Allemand en a profité pour lui faire part de son envie de l'avoir sous ses ordres à l'avenir. Alors que Sadio Mané et Mohamed Salah fêteront leurs 29 ans avant l'été 2021, Jürgen Klopp vise du lourd pour préparer le remplacement de ses deux stars offensives, et cela pourrait séduire le natif de Bondy.

Klopp et Liverpool sont bien en course pour Mbappé