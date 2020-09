Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, Tuchel pense à un compatriote

Publié le 22 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

En quête d’un renfort au milieu de terrain, Thomas Tuchel songerait à Sami Khedira. Le champion du monde allemand n’aurait cependant pas encore ouvert les discussions avec le PSG.

Thomas Tuchel a les idées claires concernant la fin du mercato. Alors que Matteo Guendouzi était une piste annoncée comme option possible pour le PSG, l’entraîneur parisien avait clairement démontée ce recrutement au micro de Canal+ . Néanmoins, le technicien allemand se pencherait sur le marché des transferts et un profil en particulier l’intéresserait particulièrement.

Tuchel emballé par l’idée Khedira, mais…