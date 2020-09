Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue déjà à oublier pour Leonardo ?

Publié le 22 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ces dernières heures, le gros coup Dele Alli est évoqué du côté du PSG. Pour autant, cette opération ne devrait pas voir le jour.

A 24 ans, Dele Alli pourrait bien être à un tournant de sa carrière. Avec l’Euro qui se jouera en fin de saison, l’Anglais a besoin de jouer pour figurer avec les Three Lions. Or, cela n’est actuellement pas le cas à Tottenham avec José Mourinho, qui n’a pas sélectionné son joueur pour les deux derniers matchs. Par conséquent, un départ pourrait être envisagé à l’occasion de ce mercato estival. Et depuis ce dimanche, Alli est notamment envoyé du côté du PSG, qui est d’ailleurs à la recherche d’un milieu de terrain. Selon la presse anglaise, des premiers contacts auraient été initiés, mais cela pourrait ne pas aller plus loin.

Alli sur le départ… mais pas au PSG ?