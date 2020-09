Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance semble très claire dans le dossier Dele Alli…

Publié le 21 septembre 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Ces dernières heures, la piste Dele Alli semble avoir pris de l’ampleur pour le PSG, d’autant que le milieu offensif anglais ne semble plus avoir sa place à Tottenham. Toutefois, ce dossier ne semble pas se réchauffer pour Leonardo.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche encore du renfort sur le marché des transferts, et notamment au poste de milieu de terrain. Ces dernières semaines, Leonardo a d’ailleurs multiplié les pistes à cet effet en ciblant notamment Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC), Marcelo Brozovic (Inter Milan) ou encore Mattéo Guendouzi (Arsenal). Finalement, aucune de ces pistes ne s’est concrétisée, mais le PSG semble étudier un autre dossier menant à un profil de Premier League

Dele Alli annoncé au PSG, mais…

Tout a commencé par une information publiée par le Daily Mail le 17 septembre dernier et faisant état d’un intérêt du PSG pour Dele Alli (24 ans), le milieu offensif anglais de Tottenham. Ce dernier, qui n’entre clairement pas dans les plans de José Mourinho, doit faire face à une menace supplémentaire avec l’arrivée toute fraiche de Gareth Bale qui a été prêté par le Real Madrid aux Spurs . Du coup, Dele Alli serait invité à changer d’air, et le PSG semblait faire figure de prétendant sérieux selon certains médias anglais. Toutefois, la tendance semble s’être inversée ces derniers jours, et The Athletic a d’ailleurs indiqué lundi qu’une arrivée au PSG serait « peu probable » pour l’international anglais. D’ailleurs, avec le manque de moyens de Leonardo, il paraissait difficile d’imaginer un tel coup.

Priorité aux ventres pour le PSG