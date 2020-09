Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a une idée pour l’avenir de Riqui Puig !

Publié le 22 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ronald Koeman l’a confirmé, il ne compte pas sur Riqui Puig pour cette saison au FC Barcelone. Le club catalan aurait d’ailleurs un plan pour l’avenir de l’Espagnol.

Depuis la nomination de Ronald Koeman, plusieurs joueurs du FC Barcelone sont poussés vers la sortie. En effet, le Néerlandais arrive en Catalogne avec ses idées et certains éléments ne figurent pas dans ses plans. C’est notamment le cas de Riqui Puig et cela en a surpris plus d’un. En effet, à 21 ans, le milieu de terrain est annoncé comme le futur du Barça. Mais malgré tout le talent de l’Espagnol, Koeman ne le voit pas entrer dans son 4-2-3-1. Par conséquent, il lui a conseillé de se faire prêter afin d’avoir du temps de jeu plutôt que d’éviter de rester sur le côté pour cette saison.

Direction l’Ajax Amsterdam ?