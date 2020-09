Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il ne faudra pas compter sur lui pour cette saison !

Publié le 22 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans l’optique de combler le vide laissé par la blessure de Juan Bernat, le PSG songerait à Alex Telles. Cependant, le Brésilien a d’autres plans pour son avenir.

Blessé lors du succès parisien face à Metz mercredi dernier (1-0), Juan Bernat sera absent des terrains pour une durée de six mois. De quoi laisser le PSG avec Layvin Kurzawa et Mitchell Bakker. Cependant, le club de la capitale aimerait recruter un nouvel arrière latéral. Le profil de d’Alex Telles serait étudié, mais le joueur du FC Porto devrait s’engager en faveur de Manchester United.

Alex Telles dans l’attente de son transfert à Manchester United