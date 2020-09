Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman se voit conseiller une alternative à Memphis Depay !

Publié le 22 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Avec le départ imminent de Luis Suarez, Memphis Depay pourrait donc se rapprocher du FC Barcelone. Toutefois, certains aimeraient bien voir un autre attaquant débarquer…

Ça s’accélère au rayon des départs au FC Barcelone. En effet, après Ivan Rakitic, c’est Arturo Vidal, Nelson Semedo et Luis Suarez qui vont faire leurs valises. Selon les dernières informations, tout aurait été bouclé pour le départ de l’attaquant uruguayen. De quoi par conséquent relancer l’idée de l’arrivée d’un nouvel attaquant et notamment Memphis Depay, annoncé comme la priorité de Ronald Koeman. Le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat à l’OL et pourrait donc retrouver son ancien sélectionneur. Toutefois, cette option Depay ne fait pas forcément l’unanimité.

Tadic plutôt que Depay ?