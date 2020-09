Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas réserve d’autres surprise pour le mercato…

Publié le 22 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

L’OM touche donc au but pour l’attaquant. André Villas-Boas s’apprête ainsi à enregistrer un 4ème renfort cet été et à en croire le Portugais, cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Avec la Ligue des Champions cette saison, André Villas-Boas souhaitait se renforcer cet été afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux et ne pas faire figuration. L’entraîneur de l’OM avait des priorités et a été entendu avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Sur la Canebière, il ne manquait plus que l’arrivée d’un attaquant pour combler le Portugais. Un renfort qui serait désormais imminent. En effet, ce dimanche, après la rencontre face au LOSC, Villas-Boas a annoncé qu’un attaquant devrait débarquer dans les prochaines heures à l’OM. Selon RMC , il s’agirait de Luis Henrique.

Qui après l’attaquant ?