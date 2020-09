Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé fait un choix fort !

Publié le 23 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Pour beaucoup, les chemins du Real Madrid et de Kylian Mbappé sont amenés à se croiser un jour ou l’autre. Et pour ne pas se fermer les portes de la Casa Blanca, le joueur du PSG aurait déjà pris certaines décisions.

Pour cette saison 2020-2021, Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG. Le feuilleton autour de son avenir a rapidement été éteint cet été. En revanche, les rumeurs continuent de se multiplier en ce qui concerne le prochain mercato estival. A l’été 2021, le Parisien n’aura plus qu’un an de contrat, de quoi donc ouvrir la porte à un possible départ s’il ne prolonge pas d’ici là. Une situation dont le Real Madrid ne perd bien évidemment pas une miette. Ayant décalé son offensive à 2021, la Casa Blanca attend son heure pour recruter Mbappé. Et visiblement, l’international français semble bien décidé à rejoindre un jour ou l’autre le Real Madrid.

Mbappé pense déjà au Real Madrid ?