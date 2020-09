Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe au cœur des tensions entre Pérez et Zidane au Real Madrid ?

Publié le 22 septembre 2020 à 13h30 par A.M.

Alors que Zinedine Zidane souhaite recruter un attaquant afin d'offrir une concurrence à Karim Benzema, Florentino Pérez préfère attendre encore un an afin de mettre le paquet sur Kylian Mbappé qui se retrouver malgré lui au cœur des tensions au Real Madrid.

Le mercato du Real Madrid concerne pour le moment essentiellement les ventes. En effet, pour le moment, le seul renfort madrilène se nomme Martin Odegaard, de retour de son prêt à la Real Sociedad. En revanche, côté départs, le club merengue a réussi à se se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels Zinedine Zidane ne comptait plus. C'est ainsi que Gareth Bale et Sergio Reguilon ont rejoint Tottenham tandis qu'Achraf Hakimi et James Rodriguez se relanceront respectivement à l'Inter Milan et Everton. Un mercato qui a permis au Real Madrid de réaliser de belles économies et ainsi combler les pertes liées à la crise sanitaire. Toutefois, Zinedine Zidane aimerait profiter de ces ventes pour se renforcer.

Zidane veut un attaquant tout de suite, Pérez préfère attendre Mbappé