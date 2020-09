Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va prendre une grosse décision dans ce dossier chaud !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Toujours en quête d'un avant-centre afin de remplacer Edinson Cavani, le PSG, qui a essuyé un refus d'Eric Maxim Choupo-Moting, hésiterait encore sur le profil. Mais Leonardo ne manque pas d'options.

Le temps presse pour le Paris Saint-Germain. En effet, à deux semaines de la fermeture du mercato, le club de la capitale n'a pour le moment obtenu le renfort que d'Alessandro Florenzi, en plus de Mauro Icardi et Sergio Rico dont les options d'achat ont été levées. Et pourtant, ce ne sont pas le priorités qui manquent puisque le PSG espère au moins trois renforts, à savoir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Pour ce dernier poste, Leonardo a tenté de prolonger le contrat d'Eric Maxim Choupo-Moting, en vain comme l'a confirmé Thomas Tuchel. « Oui je regrette le choix de Choupo-Moting parce que c'est notre joueur qui était important pour nous dans ce groupe. L'année dernière, vous savez bien ce qu'on a fait ensemble avec ce groupe là. Il faisait partie de groupe dont il était une part importante parce qu'il a parfaitement assumé son rôle. Et maintenant, c'est à nous de trouver une autre solution », confiait-il en conférence de presse.

Leonardo hésite encore pour le successeur de Cavani