Mercato - PSG : Cette décision qui pourrait bousculer l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 22 septembre 2020 à 16h15 par B.C.

En pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé devrait voir l'un de ses proches quitter bientôt le PSG, à savoir Luis Ferrer, membre de la cellule de recrutement du club de la capitale. Un élément qui pourrait compliquer les affaires de Leonardo.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé semble encore loin d'une prolongation avec le PSG. Les discussions patinent entre l'attaquant et sa direction, et cela pourrait jouer en faveur des clubs intéressés l'été prochain. D'après L'Équipe , le Real Madrid souhaite profiter de la situation pour proposer une offre peu conséquente au PSG, lorsque Kylian Mbappé entrera dans sa dernière de contrat, mais Zinedine Zidane n'est pas seul dans ce dossier. Comme annoncé par le 10 Sport dès le mois d'avril, Jürgen Klopp est en contact avec l'attaquant français et son entourage, et la piste Liverpool serait prise en considération par Kylian Mbappé. Le PSG est donc en danger, et un prochain départ en interne ne risque pas d'arranger les choses pour Leonardo.

Proche de la famille Mbappé, Luis Ferrer va quitter le PSG