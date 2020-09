Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à faire de la place pour Edinson Cavani ?

Publié le 22 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Libre de tout contrat, Cavani aurait été proposé au Real Madrid. Le club champion d’Espagne pourrait bien aller chercher l’ex-buteur parisien.

Tous les grands championnats européens ont lancé leur saison 2020/2021 mais aucun d’eux ne peut compter la présence d’Edinson Cavani sur ses terrains. En effet, l'ancien buteur du PSG est toujours à la recherche d’un club pour cette saison. S’il a été annoncé, il y a un moment, comme une priorité du Benfica Lisbonne, l’Uruguayen avait des exigences financières trop élevées qui lui ont fermé la porte du club portugais. C’est ainsi que l’on a appris dernièrement que Cavani aurait proposé ses services au Real Madrid.

Le rendement offensif du Real remis en cause