Mercato : Wylan Cyprien toujours plus proche de Bordeaux ?

Publié le 22 septembre 2020 à 9h18 par La rédaction mis à jour le 22 septembre 2020 à 9h21

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, les Girondins de Bordeaux lorgneraient de près sur le milieu de l’OGC Nice Wylan Cyprien. Les négociations entre les deux clubs auraient débuté.