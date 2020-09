Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Upamecano relancé par un cadre étranger ?

Publié le 23 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Longtemps intéressé par Dayot Upamecano pour renforcer sa défense centrale, le PSG semble temporiser sur le dossier pour s’y consacrer l’été prochain. Mais Manchester United qui lorgne également sur le joueur, espère encore l’attirer dès maintenant.

À moins de deux semaines de la clôture du mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé la perle rare qui succèdera à Thiago Silva. Alors que la priorité de Leonardo serait Kalidou Koulibaly, d’autres pistes ont été explorées, l’une d’elle menant à la révélation de cette saison européenne, Dayot Upamecano, comme révélé par Le10Sport.com. Le défenseur de 21 ans, originaire de la région parisienne, serait enclin à rejoindre la capitale, mais le RB Leipzig, où il a récemment prolongé jusqu’en 2023, ne souhaiterait s’en séparer que la saison prochaine. Un été 2021 durant lequel Leonardo devrait faire face à la concurrence du Real Madrid également intéressé, à moins que le joueur ne lui échappe avant.

Solskjaer déterminé pour Upamecano !