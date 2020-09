Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur les ambitions de Frank McCourt à la tête de l’OM

Publié le 23 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Ayant contribué au rachat de l’OM par Frank McCourt, Didier Poulmaire s’est livré sur les hautes ambitions de l’Américain à la tête du club phocéen.

En 2016, l’OM a débuté un nouveau chapitre. En effet, Margarita Louis-Dreyfus a revenu le club phocéen et c’est finalement Frank McCourt qui a repris les commandes. Après avoir été à la tête d’une franchise de base-ball, l’Américain a donc mis un pied dans le monde du football en s’offrant l’OM. A son arrivée, McCourt avait d’ailleurs fait part de ses grandes ambitions, annonçant vouloir remettre son club au centre des débats en France, mais aussi en Europe. Après 4 ans, les bilans ne sont pas forcément ceux espérés, mais Frank McCourt est toujours en poste, et ce malgré les rumeurs d’un possible rachat. De quoi en dire long sur les intentions de l’homme d’affaires américain.

« Il voulait que l’OM gagne »