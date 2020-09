Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un autre crack brésilien après Luis Henrique !

Publié le 22 septembre 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille semble sur le point de boucler l'arrivée de Luis Henrique (18 ans) en provenance de Botafogo, le club phocéen aurait également accéléré pour Kaio Jorge (18 ans), autre grand espoir brésilien qui évolue à Santos.

Après plusieurs semaines de recherche, l'Olympique de Marseille semble avoir mis la main sur son nouvel attaquant puisque Luis Henrique (18 ans) serait très proche de signer. Malgré tout, cela ne signifie pas que l'OM s'arrêtera là pour son recrutement. « Ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui », confiait André Villas-Boas après le match nul arraché face au LOSC (1-1). D'après L'Equipe , c'est d'ailleurs un nouvel attaquant qui est attendu. Et pour cause, bien que Luis Henrique soit très prometteur, il n'a disputé que 7 rencontres professionnelles avec Botafogo, ce qui pousse l'OM à dénicher un avant-centre qui offre plus de garanties sportives à court terme.

L'OM en pole pour Kaio Jorge ?