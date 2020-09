Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Bale règle ses comptes !

Publié le 23 septembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Représentant de Gareth Bale, Jonathan Barnett a regretté un traitement injustifié selon lui des supporters du Real Madrid ainsi que du club merengue.

Jonathan Barnett est un habitué des médias. Pendant de longs mois, alors que l’avenir d’un de ses clients en la personne de Gareth Bale suscitait de vives interrogations dans la presse, l’agent du nouvel ailier de Tottenham multipliait les sorties médiatiques afin d’assurer que la volonté première de Bale était de rester au Real Madrid où son contrat court toujours jusqu’en juin 2022. Néanmoins, depuis un peu plus d’une semaine, les rumeurs envoyant le Gallois à Manchester United et surtout à Tottenham se sont intensifiées et le joueur a revu sa position initiale. Prêté aux Spurs jusqu’à la fin de la saison, Bale revit comme il l’a laissé entendre en interview. L’occasion pour Jonathan Barnett d’adresser un message au Real Madrid.

« Je pense que ce que les fans ont fait a été irrespectueux et le club n’a pas aidé »