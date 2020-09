Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas dit son dernier mot pour Bakayoko !

Publié le 25 septembre 2020 à 15h15 par A.C.

Leonardo semble déterminé à attirer Tiémoué Bakayoko, milieu du Milan AC, au Paris Saint-Germain.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo pourrait se tourner vers un ancien de Ligue 1. A en croire Téléfoot et Le Parisien , la piste Tiémoué Bakayoko serait de plus en plus chaude au Paris Saint-Germain. Revenu à Chelsea après son prêt à l’AS Monaco, le Français ne devrait pas être gardé par Frank Lampard. Il a longtemps été proche d’un retour au Milan AC, mais il semble désormais être devenu le choix numéro un de Leonardo, qui entretiendrait un contact quotidien avec son entourage.

Leonardo prépare déjà une nouvelle offre pour Bakayoko