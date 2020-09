Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle une autre recrue en un temps record !

Publié le 25 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un troisième gardien, le PSG devrait annoncer l'arriver d'Alexandre Letellier dans les prochaines heures. Un dossier géré encore une fois de façon très rapide par Leonardo.

Peu actif jusque-là sur le mercato, le Paris Saint-Germain subit de plein fouet la crise sanitaire donc l'impact sur les finances des clubs est très importante. « Il y a des moments où on oublie ce qu'il s'est passé avec la pandémie. Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent (...) Après, on doit aussi penser à être créatif sur ce qu'on peut faire », confiait d'ailleurs Leonardo à ce sujet. Et le directeur sportif du PSG fait bien preuve de créativité sur le marché puisqu'après avoir bouclé le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi en seulement quelques jours, Leonardo reproduit le même schéma avec Alexandre Letellier qui devrait débarquer libre dans les prochaines heures.

L'arrivée de Letellier bouclée en quelques jours