Mercato - PSG : Leonardo s'apprête à boucler une recrue inattendue !

Publié le 24 septembre 2020 à 13h15 par A.M.

Libre de tout contrat, Alexandre Letellier (29 ans) serait proche d'un accord pour rejoindre le PSG dans les prochaines heures où il occuperait le rôle de troisième gardien.

Assez peu actif jusque-là, le Paris Saint-Germain pourrait s'activer dans les prochains jours. Et pour cause, après avoir levé les options d'achat de Mauro Icardi et de Sergio Rico, le club de la capitale n'a enregistré l'arrivée que d'un seul renfort, à savoir Alessandro Florenzi qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Mais d'ici le 5 octobre, Leonardo espère également recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant de complément. Malgré tout, habitué à réserver des surprises, le directeur sportif du PSG prépare une arrivée inattendue.

Letellier débarque pour être le troisième gardien