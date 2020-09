Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Marcin Bulka sur le départ ? Son entourage répond !

Publié le 23 septembre 2020 à 16h15 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été annoncé par le quotidien L’Equipe que le jeune portier Marcin Bulka souhaitait quitter le club de la capitale cet été, le10sport.com est en mesure de démentir cette information.

Le PSG a opéré un grand renouvellement dans le secteur de ses gardiens de but lors du mercato estival 2019. Exit Gianluigi Buffon, Alphonse Areola et Kevin Trapp, le PSG a décidé de miser sur Keylor Navas, Sergio Rico (définitivement transféré dans la capitale française cet été en provenance du Séville FC), mais aussi sur Marcin Bulka. Dans l’ombre de ses deux concurrents, le portier polonais de 20 ans ne peut se contenter que de quelques miettes. De quoi le conduire à un départ cet été ? C’est du moins ce qu’annonce L’Equipe ce mardi, qui explique qu'il aurait réclamé son départ. Toutefois, d’après nos informations, cette affirmation du quotidien français n’est pas tout à fait exacte : non, Marcin Bulka ne souhaite pas véritablement partir du PSG prochainement.

Seul un départ en prêt est envisageable !

En effet, une source proche de l’ancien gardien de Chelsea affirme que le Polonais de 20 ans souhaiterait toujours être un joueur appartenant au PSG. Marcin Bulka aurait même pour projet de renouveler son contrat pour cinq années supplémentaires. Celui-ci expire actuellement en juin 2021. Toutefois, il pourrait bien quitter Paris bientôt… mais seulement dans le cadre d’un prêt cette saison ! Le PSG croirait grandement en ses capacités et n’aurait de ce fait pas la moindre intention de le laisser filer. Une volonté qui serait donc partagée par les deux parties, chose qui ne devrait ainsi pas conduire Marcin Bulka à définitivement quitter Paris tout juste un an après son arrivée.