Mercato - PSG : Kylian Mbappé valide la nouvelle piste chaude de Leonardo !

Publié le 23 septembre 2020 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble désormais jeter son dévolu sur Tiémoué Bakayoko afin de renforcer son entrejeu en cette fin de mercato estival, Kylian Mbappé serait déjà ravi de retrouver son ancien coéquipier de l’AS Monaco dans la capitale.

Thomas Tuchel l’avait clairement annoncé la semaine passée en conférence de presse : le PSG n’a pas fini son recrutement estival, loin de là, puisque l’entraîneur allemand espère pouvoir compter sur les renforts d’un attaquant, d’un défenseur central ainsi que d’un milieu de terrain avant la fermeture du mercato. Le Parisien a d’ailleurs annoncé ce mercredi après-midi que Tiémoué Bakayoko, le milieu de terrain français de Chelsea, serait l’option privilégiée par Leonardo dans l’entrejeu, et le PSG serait en discussions avancées avec les Blues pour attirer l’international tricolore sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette option Bakayoko semble déjà faire un heureux au sein du vestiaire du PSG, et pas n’importe quel joueur…

Mbappé ravi de retrouver Bakayoko

Selon le quotidien, Kylian Mbappé serait ravi d’évoluer à nouveau aux côtés de Tiémoué Bakayoko, qu’il avait déjà côtoyé par le passé en équipe première de l’AS Monaco lors de la fameuse saison 2016-2017. Cette année-là, le club de la Principauté avait remporté le titre de champion de France et s’était même hissé jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Mbappé, qui avait noué des liens forts avec Bakayoko à Monaco ainsi qu’en équipe de France, accueillerait donc à bras ouverts le milieu de terrain de Chelsea dans les rangs du PSG. Une précision qui peut sembler anodine, et pourtant, elle pourrait avoir une importance majeure pour l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale…

Un signal positif pour son avenir au PSG ?