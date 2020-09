Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Liverpool… Que fera Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 23 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour l’été prochain, l’avenir de Kylian Mbappé est déjà au centre des discussions. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, que fera l’international français ?

Lors de cette 4ème journée, cela a été frappant : il existe bien un PSG avec et sans Kylian Mbappé. Face à l’OGC Nice, l’international français a fait son grand retour à la compétition et a immédiatement été décisif, montrant à cette occasion à quel point il est important dans le système de Thomas Tuchel. Le club de la capitale peut donc se réjouir de pouvoir compter à nouveau sur Mbappé, mais un énorme doute entoure l’avenir du Parisien. Actuellement, le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Or, une prolongation de contrat, qui est pourtant souhaitée du côté de Doha, est loin d’arriver. De quoi ouvrir la porte à un possible départ l’été prochain, mais plusieurs scénarios seraient à envisager.

A quand le départ de Mbappé ?

Bien que Kylian Mbappé ait assuré qu’il resterait au PSG cette saison, les débats sont d’ores et déjà ouvert pour le prochain mercato. Alors que Leonardo et la direction parisienne ne devraient pas relâcher leurs efforts pour tenter de prolonger le Français, les menaces sont présentes. En effet, ce n’est plus un secret, le Real Madrid aurait déjà prévu de lancer son assaut pour 2021, tandis que Liverpool pourrait également croire en ses chances pour Mbappé. Le choix du joueur de 21 ans sera donc très attendu, mais c’est toujours le PSG qui aura le dernier mot et pourrait très bien envisager de le garder jusqu’au bout de son contrat, quitte à voir Mbappé partir libre en 2022.



Alors, que fera Mbappé pour son avenir ?