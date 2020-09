Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, véritable danger dans la succession de Thiago Silva ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2020 à 19h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain lorgnerait sur Milan Skriniar pour remplacer Thiago Silva, mais cela serait également le cas de Tottenham.

Cette fin de mercato va être intense pour Leonardo. Avec le départ de Thiago Silva, le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit en effet trouver un défenseur central. Surtout que Thomas Tuchel semble bel et bien décidé à garder Marquinhos au milieu de terrain. Ainsi, la presse italienne parle depuis quelques jours d’un intérêt grandissant du PSG pour Milan Skriniar. Ce dernier ne semble plus être intouchable à l’Inter, où Antonio Conte souhaite donner plus de place au jeune Alessandro Bastoni.

Tottenham finalement prêt à lâcher Skriniar ?