Mercato - PSG : Leonardo est contraint d'abandonner un dossier colossal !

Publié le 23 septembre 2020 à 18h45 par A.M.

En quête d'un défenseur central afin de remplacer Thiago Silva qui a quitté le PSG cet été pour s'engager avec Chelsea, Leonardo rêverait d'attirer Kalidou Koulibaly. Mais le rêve semble inaccessible.

Le temps presse pour le Paris Saint-Germain. A moins de deux semaines de la fermeture du mercato, Leonardo a encore du pain sur la planche. Et pour cause, pour le moment, seul Alessandro Florenzi a débarqué alors que le PSG cherche également un milieu de terrain, un attaquant de complément, mais également un défenseur central afin de compenser le départ Thiago Silva qui s'est engagé libre avec Chelsea cet été. Dans cette optique, la presse italienne assure depuis quelques jours que les Parisiens sont très actifs sur la piste menant à Kalidou Koulibaly. Mais ce dossier s'annonce très compliqué.

Koulibaly trop cher pour le PSG ?