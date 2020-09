Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans ce dossier à 60M€ ?

Publié le 23 septembre 2020 à 8h45 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d’un défenseur central, a montré un intérêt pour Milan Skriniar. Alors qu’aucune offre n’a été formulée à l’inter Milan, c’est maintenant Tottenham qui se penche sur le Slovène.

Le Paris Saint-Germain cherche encore et toujours le successeur de Thiago Silva ! Le départ du capitaine emblématique a suscité le besoin de se renforcer en défense centrale pour le club de la capitale. Si Leonardo a exploré de nombreuses pistes, il semble s’être concentré ces derniers jours sur le dossier de Kalidou Koulibaly, mais la concurrence de Manchester City complique les négociations. En parallèle, c’est le défenseur de l’Inter, Milan Skriniar, qui a attiré le regard du directeur sportif brésilien. Et si le Paris Saint-Germain était jusqu’à présent relativement seul sur ce dossier, la donne pourrait avoir changé.

Tottenham sur le coup pour Skriniar ?