Mercato - PSG : L’avenir de cet attaquant de Tuchel bientôt décidé ?

Publié le 23 septembre 2020 à 1h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas totalement opposé à un départ d’Arnaud Kalimuendo, mais seulement sous certaines conditions.

Ces dernières années, un grand nombre de jeunes joueurs ont pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain pour exister. Cela a été le cas tout récemment de Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich et d’Adil Aouchiche, qui a rejoint Claude Puel à l’ASSE. Il y en a un toutefois qui est resté. Il s’agit d’Arnaud Kalimuendo, qui a eu du temps de jeu en début de saison... puis plus rien. Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, l’attaquant de 18 ans pourrait toutefois se faire une place...

Le prix de Kalimuendo fixé entre 5 et 6M€