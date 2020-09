Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, Gueye... Leonardo lance son grand ménage !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h30 par A.C.

Après avoir accueilli Alessandro Florenzi et avant de s’occuper des autres problèmes du Paris Saint-Germain, Leonardo doit vendre un ou plusieurs joueurs.

On rentre dans la dernière ligne droite. Le 4 octobre prochain, le mercato va fermer ses porter et le Paris Saint-Germain est loin d’avoir réglé tous ses problèmes. Il y a tout d’abord le sujet du défenseur central. Orphelin de Thiago Silva, le PSG n’a pas encore su trouver un successeur à son ancien capitaine. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme la prestigieuse piste Kalidou Koulibaly, qui semble toutefois beaucoup trop chère pour le moment. Su le10sport.com , nous vous expliquons également depuis plusieurs mois que Leonardo souhaite recruter un milieu de terrain. Selon nos informations la priorité se nomme toujours Sergej Milinkovic-Savic, qui semble toutefois parti pour continuer à la Lazio. En ce qui concerne l’entrejeu, d’autres pistes sont tombées à l’eau et forcément, ça commence à sérieusement inquiéter le PSG...

Le grand ménage au Paris Saint-Germain ?

Ce qui pourrait faire bouger un peu les choses, c’est la vente d’un ou plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. D'après les informations du Parisien , s’est justement ce à quoi devrait s’attaquer Leonardo. Il y a certains joueurs qui possèdent une excellente cote sur le marché, comme Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Idrissa Gueye, qui selon nos informations intéresse plusieurs clubs de Premier League. Ces trois-là ne se verraient toutefois pas partir, pour le moment. Le Parisien explique également que Leonardo pourrait décider de sacrifier Leandro Paredes, arrivé au PSG en janvier 2019. Pour finir, un autre jeune du PSG pourrait faire ses valises après Loïc Mbe Soh, parti à Nottingham Forest. Il s’agirait de Arnaud Kalimuendo, dont la valeur oscillerait autour des 10M€.

