Mercato - PSG : Mbappé a déjà choisi son prochain club !

Publié le 23 septembre 2020 à 17h15 par A.C.

Kylian Mbappé, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, semble avoir les idées claires sur son avenir.

Neymar semble plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain, comme nous vous le révélions le 16 juillet dernier et cela laisse entrevoir une possible prolongation de contrat. La question est différente pour Kylian Mbappé. Tout récemment encore, L’Équipe a évoqué les intentions de la star du PSG concernant son avenir : Mbappé n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid et serait même prêt à snober le FC Barcelone. Le club de Zinedine Zidane n’est d’ailleurs pas la seule menace pour le PSG. L’Équipe évoque en effet un fort intérêt de Liverpool également, avec un Jürgen Klopp plus que déterminé à recruter Mbappé.

Mbappé, un plan de carrière déjà tout tracé