Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un cadre tout proche du départ ?

Publié le 23 septembre 2020 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 23 septembre 2020 à 16h00

Désireux de quitter les Canaris, Abdoulaye Touré plairait au Spartak Moscou. Les négociations seraient ouvertes entre le club russe et le FC Nantes.