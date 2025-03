Un nouveau Dembélé au PSG, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Replacé dans un rôle de faux numéro 9 au PSG, Ousmane Dembélé est en feu et empile les buts au point d'avoir d'ores-et-déjà explosé son record de buts sur une saison. Devenu un redoutable finisseur, l'international français vit une incroyable métamorphose. Vitinha valide d'ailleurs ce nouveau Dembélé, encore buteur mercredi soir face au Stade Briochin (7-0).

Vitinha fan de Dém

« C’est difficile de trouver une explication. Lui non plus n’a pas l’explication. Il a juste commencé à marquer, il a pris confiance. Il avait cette capacité à faire ça depuis longtemps », confie le milieu de terrain portugais dans une interview accordée à France Télévisions en marge du match contre le Stade Briochin.

«Ça ne vient pas de nulle part»

Vitinha en rajoute un couche sur la métamorphose d'Ousmane Dembélé : « Ça ne vient pas de nulle part. On est heureux pour lui. Il aide beaucoup l’équipe comme ça. J’espère que ça va durer longtemps ».