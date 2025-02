Mercato : De Zerbi valide une signature à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée d'Ismaël Bennacer dans son secteur de jeu a forcément impacté le temps de jeu de Valentin Rongier. Placé dans un milieu de terrain ultra-concurrentiel, le joueur français garde néanmoins la confiance de ses dirigeants puisque une offre de prolongation serait dans les tuyaux. En conférence de presse, Roberto de Zerbi a évoqué l'importance de son joueur.

L’arrivée d’Ismaël Bennacer à l’OM a bousculé les équilibres au milieu de terrain. Si Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg ne risquent pas grand-chose, Valentin Rongier est la principale victime de l’international algérien. Malade face à Angers, le Français n’a joué que 23 minutes face à l’ASSE et est resté sur le banc lors de la rencontre face à Auxerre. Ces chiffres ne traduisent pas un manque de confiance soudain des dirigeants marseillais. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi a souligné l’importance de Rongier dans le vestiaire.

OM : L’annonce qui va régaler les Marseillais !

➡️ https://t.co/9R5UtpzBM9 pic.twitter.com/JhOJT6aAMV — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 28, 2025

De Zerbi s'enflamme pour Rongier

« Rongier est un joueur important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix. Bennacer est arrivé et a très bien joué. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué, notamment en raison d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant presque toute la première partie de la saison. Pour que Bennacer retrouve son meilleur niveau, il faut le faire jouer, cela passe par là. Mais je n'ai absolument pas oublié Rongier. Il reste un joueur très fort. Je pense que Bennacer est également un joueur du même niveau. Et si nous voulons être compétitifs, il est indispensable d'avoir plusieurs joueurs de qualité, pas seulement... » a confié le coach de l’OM.

L'OM est passé à l'action

Cette confiance devrait prochainement se traduire par une prolongation de contrat. Au début du mois de février, Medhi Benatia évoquait déjà ses intentions dans ce dossier. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument » avait déclaré le directeur du football marseillais. Selon les informations de La Provence, la promesse a été tenue puisque les négociations auraient débuté.