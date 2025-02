«Spectaculaire», le PSG le fait halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de campagne européenne un peu hésitant et inquiétant, le PSG affiche un visage bien plus clair depuis quelques semaines. Le club de la capitale reste toujours invaincu en Ligue 1 et s'approche d'un grand rendez-vous en Ligue des champions la semaine prochaine. Les Parisiens le savent : il faudra se débarrasser de Liverpool pour aller plus loin et le jeu produit par les hommes de Luis Enrique impressionne Jérôme Rothen.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG a clairement accéléré la cadence et cela tombe bien car il faut déployer son meilleur niveau pour espérer accomplir ses objectifs. En Ligue 1, le club de la capitale conserve une marge importante sur ses concurrents et le projet mené par Luis Enrique semble convaincre de plus en plus les observateurs.

Le PSG impressionne

Sur une série impressionnante de victoires, le PSG se lance bientôt vers un défi encore plus important que tous ceux traversés depuis le début de la saison : les huitièmes de finale de Ligue des champions face à Liverpool. L'efficacité du club français réjouit tout le monde en ce moment. « Après attention, le match contre Liverpool c’est dans cinq jours, donc il faut y aller mollo sur le fait de dire qu’ils écrasent tout, mais pour l’instant, c’est le cas. Il est invaincu en Ligue 1, il n’y a aucun entraîneur qui a réussi à le rester sur toute une saison au PSG » débute Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.

Luis Enrique apporte le spectacle au PSG

A la tête du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique arrive à proposer un plan de jeu plutôt séduisant en ce moment. Les joueurs suivent son projet à la lettre et les résultats sont sans appel. « Il y a une façon de jouer qui est bien propre à ce que Luis Enrique veut mettre en place, et franchement, c’est assez spectaculaire. Le spectacle sur les matchs du PSG, et en particulier au Parc des Princes, il fait l’unanimité. Enfin les gens reviennent au Parc et son assurés de voir du spectacle, et ça c’est le mérite de Luis Enrique » poursuit Jérôme Rothen. Espérons que cela suffise pour terrasser Liverpool.