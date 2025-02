Mercato - Real Madrid : Le grand rêve de 2025 est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'un des objectifs principaux du Real Madrid sur le mercato est d'apporter plus de solidité à son secteur défensif. En effet le club espagnol cherche de nouveaux renforts à chaque opportunité et la saison aurait pu être très difficile si Raul Asencio n'avait pas connu une émergence surprise. Dans son viseur, le Real Madrid a clairement repéré William Saliba et si la tâche s'annonce difficile, le club sait comment gérer ce type de dossiers.

Comme vous le révélait Le 10 Sport en octobre dernier, le Real Madrid a choisi de faire de William Saliba sa grande priorité pour son prochain mercato estival. Le défenseur français, sous contrat à Arsenal jusqu'en 2027 pour le moment, est toujours dans le viseur du club espagnol. Le profil du joueur de 23 ans correspond totalement aux attentes des Merengue.

Mercato : Le Real Madrid se prend un coup de pression !

Le Real Madrid vise bien Saliba

D'après les informations rapportées par Relevo, William Saliba est en effet un profil très convoité. Le média espagnol assure que le Real Madrid sait gérer ce genre de dossiers compliqués car le Français est actuellement le défenseur central le plus cher du monde si l'on en croit sa valeur marchande sur Transfermarkt.

Le Real Madrid prêt à faire un coup à la Mbappé ?

Le média espagnol poursuit en révélant que l'objectif est de commencer à travailler sur le dossier dans les prochains mois en négociant avec lui pour son transfert ou pour éviter qu'il prolonge avec Arsenal pour le faire venir libre, comme c'était le cas pour Kylian Mbappé. Une chose est sûre, William Saliba sera l'une des attractions du mercato madrilène l'été prochain.