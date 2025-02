Mercato - PSG : Luis Enrique valide un très gros coup à 70M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé avant de se montrer décisif au PSG. L’ailier géorgien désormais âgé de 24 ans entend bien s’imposer comme un leader offensif aux yeux de Luis Enrique, qui a d’ailleurs fait l’éloge du numéro 7 ce vendredi en conférence de presse.

Le PSG tient un nouveau diamant sur sa ligne d’attaque. En janvier dernier, le club de la capitale a déboursé 70M€ afin de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Priorité des dirigeants parisiens l’été dernier, l’ailier géorgien a engrangé beaucoup de temps de jeu lors de ses premières semaines à Paris. Clairement, Luis Enrique souhaite le responsabiliser le plus rapidement possible, et le nouveau numéro 7 des Rouge et Bleu le lui rend bien.

« Il faut du temps, tu changes de pays, c’est différent »

Encore perfectible, « Kvara » a néanmoins affiché des signaux très positifs au cours de ses premiers matchs. La semaine dernière, après un nouveau but inscrit contre Brest en Ligue des Champions (7-0), le Géorgien concédait que son adaptation allait logiquement prendre du temps : « Je suis très heureux, tout va bien. Il faut du temps, tu changes de pays, c’est différent, ce n’est jamais facile. Mais je pense que tout va dans le bon sens et je travaille dur. Je dois remercier tout le monde pour l’accueil. » Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du LOSC, Luis Enrique a été interrogé sur son renfort hivernal.

« Quand tu recrutes un joueur de ce niveau, c'est un joueur intelligent »

Le coach du PSG a notamment évoqué l’intégration de Kvaratskhelia, tout en faisant l’éloge du joueur de 24 ans. « Comme nous avons fait avec Beraldo l'an passé, en lui donnant les informations. Et ça va venir avec les entraînements et les matchs. Quand tu recrutes un joueur de ce niveau, c'est un joueur intelligent qui sait s'adapter à la manière de jouer. Il me semble qu'on lui donne beaucoup de marge pour s'adapter. On essaye de respecter et de valoriser ses qualités », a confié Luis Enrique.