Mercato : L’OM prépare un transfert surprise

La récente suspension de Pablo Longoria n'empêche pas l'OM de travailler sur le prochain mercato. Comme à son habitude, le club phocéen supervise plusieurs joueurs, notamment en Belgique. Selon certaines sources, la formation aurait coché le nom de Cheick Keita (21 ans), jeune défenseur français, actuellement sous contrat avec Charleroi.

L’actualité de l’OM a été perturbé par l’incroyable affaire Pablo Longoria, qui a défrayé les chroniques et provoqué une énorme polémique dans le football français. Ce dossier a invisibilisé l’actualité autour du marché des transferts. Pourtant, l’OM a commencé à se pencher sérieusement sur le prochain mercato estival.

L'OM active une nouvelle piste

Selon les informations d’Africafoot, le club marseillais souhaiterait notamment densifier sa base arrière, aussi bien dans l’axe que sur les côtés. Dans cette optique, l’OM aurait pris des renseignements sur la situation de Cheick Keita. Très peu connu en France, le joueur de 21 ans évolue depuis juillet dernier en Belgique, à Charleroi, après une formation au Stade de Reims.

La concurrence est forte

Selon le média, il n’est pas impossible de le revoir dans l’hexagone la saison prochaine. En plus de l’OM, Brest, le RC Lens et Clermont Foot ont manifesté un réel intérêt pour le natif de Champigny-sur-Marne. Le joueur aurait aussi quelques touches en Belgique et en Premier League.