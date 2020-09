Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur le prix de Kylian Mbappé !

Publié le 25 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022. Mais la question sera de savoir quel montant pourrait atteindre cette opération.

Bien qu’un départ ne soit pas d’actualité pour ce mercato, Kylian Mbappé reste tout de même au centre des rumeurs en ce qui concerne son avenir. En effet, l’attaquant du PSG n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain. Et s’il ne prolonge pas d’ici là, l’international français pourrait être en position de force pour aller voir ailleurs. Une situation dont le Real Madrid et Liverpool ne perdraient d’ailleurs pas une miette. L’avenir de Mbappé devrait donc continuer de faire énormément parler dans les prochains mois, mais une inconnue subsiste toujours : le montant que pourrait atteindre un transfert du Parisien l’été prochain.

« Sa valeur va inévitablement descendre »