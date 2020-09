Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Camavinga... Zidane prépare un sale coup au PSG !

Publié le 24 septembre 2020 à 13h30 par Bernard Colas

Inactif cet été, le Real Madrid compte se rattraper l'année prochaine en se lançant sur les traces d'Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé, au grand dam du PSG.

Face aux conséquences économiques du coronavirus qui s'ajoutent aux dépenses liées à la rénovation du Santiago Bernabéu, le Real Madrid a fait un choix drastique dans ce mercato estival. Alors que les pistes étaient encore nombreuses il y a quelques mois au sein de la Casa Blanca , Zinedine Zidane n'a tout simplement récupéré aucun renfort, à l'exception de Martin Odegaard, de retour de prêt. À l'inverse, Florentino Pérez s'est séparé de nombreux joueurs à l'instar de Gareth Bale, James Rodriguez, Achraf Hakimi ou encore Sergio Reguilon. De quoi renflouer les caisses et alléger une masse salariale jusqu'ici bien pleine, et le dégraissage pourrait encore se poursuivre dans les prochains jours. Zinedine Zidane entame donc cette nouvelle saison avec un effectif vieillissant mais avec l'objectif de frapper fort l'été prochain.

Zidane peut y croire pour Camavinga

Le Real Madrid espère donc réaliser un mercato de folie à l'été 2021, et les préparatifs sont lancés. Ce jeudi, AS annonce notamment que les dirigeants merengue s'active pour récupérer Eduardo Camavinga en 2021. Une offensive pour le milieu du Stade Rennais était programmée pour cet été, mais le Covid-19 a changé les plans merengue. Juni Calafat, chef des scouts du Real Madrid, a ainsi pris contact avec Moussa Sissoko, l'agent du Français, pour lui faire part de la détermination du club espagnol à l'égard de son protégé. Bien qu'intéressé, le clan Camavinga n'aurait toutefois donné aucune garantie puisque « d'autres équipes de premier niveau ont également frappé à la porte » d'après les propos qu'aurait tenu Sissoko selon AS . Parmi les clubs intéressés, on retrouve sans surprise le PSG, qui espère également mettre la main sur Camavinga pour renforcer l'entrejeu. Le Bayern Munich et la Juventus sont aussi positionnés, de quoi compliquer les affaires du Real Madrid qui part toutefois avec deux avantages. D'après le quotidien ibérique, la Casa Blanca aurait la préférence de Camavinga, mais ce n'est pas tout puisque Zinedine Zidane entretiendrait d'excellents rapports avec François-Henri Pinault, fils de François Pinault, propriétaire du Stade Rennais. Mais les ambitions du Real Madrid pourraient compliquer l'avancée du dossier Camavinga.

Malgré Camavinga, le Real Madrid n'oublie pas Mbappé