Mercato - PSG : Un élément rapproche encore plus Kylian Mbappé du Real Madrid ?

Alors que son avenir au PSG semble encore très incertain, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid. Et les intentions affichées par l’entourage de Gareth Bale pourraient définitivement ouvrir les portes à l’attaquant français…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra bientôt faire un choix qui s’avèrera forcément décisif pour son avenir : prolonger son contrat dans la capitale, ou bien refuser les avances de Leonardo et se projeter dans ce cas vers un probable départ dans un an. En effet, le PSG pourra difficilement envisager de prendre le risque de voir Mbappé partir libre en 2022, et devrait être disposé à le vendre en 2021 s’il n’a toujours pas prolongé d’ici-là. Dans cette optique, qui sera le mieux positionné pour récupérer Mbappé ? La tendance semble déjà très claire…

Le Real Madrid a un plan pour Mbappé

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes mardi, le Real Madrid serait toujours autant déterminé à faire venir Kylian Mbappé à l’été 2021, d’autant que Zinedine Zidane lorgne sur le profil de l’attaquant du PSG depuis de nombreuses années. Déjà en 2017, l’été de son départ de l’AS Monaco, Mbappé était passé tout proche d’un transfert vers la capitale espagnole avant que le club parisien ne finisse par rafler la mise. Et pour s’assurer de la présence de l’international français dans un an, le Real Madrid pourrait refaire un coup à la Eden Hazard et mettre 100M€ sur la table pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé au PSG. Pour cela, Zidane devra faire de la place dans sa masse salariale, mais cela ne devrait pas trop être un problème grâce à… Gareth Bale !

