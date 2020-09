Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Villas-Boas préparent bien un autre gros coup !

Publié le 22 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Malgré l'arrivée imminente de Luis Henrique, l'Olympique de Marseille chercherait toujours à obtenir le renfort d'un autre attaquant qui pourrait être Kaio Jorge. Autrement dit, le mercato de l'OM est loin d'être terminé.

Après de longues semaines d'attente, l'Olympique de Marseille semble enfin tenir son attaquant. « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison. On attend maintenant les choses médicales pour vous confirmer le deal. Il y a l'accord des parties ? Oui, oui. Son nom n'est jamais sorti dans les médias », confiait ainsi André Villas-Boas dimanche soir. Et le nom n'est pas longtemps resté secret puisque dès le lendemain, RMC Sport révélait que Luis Henrique (18 ans) débarquerait à l'OM dans les prochains jours. Par conséquent, avec l'arrivée du Brésilien, qui s'ajoute à celles de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas semble avoir bouclé son mercato puisqu'il a recruté aux quatre postes qu'il souhaitait renforcer.

Après Luis Henrique, l'OM veut toujours un autre attaquant

Et pourtant, ce n'est probablement pas terminé. « Ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui », confiait à ce sujet André Villas-Boas dimanche soir. Et effectivement, d'après les informations de L'Equipe , Pablo Longoria confierait en privé sa volonté de recruter un nouvel attaquant d'ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato. Et pour cause, bien que Luis Henrique soit très prometteur, il ne semble pas encore en mesure de pouvoir concurrencer Dario Benedetto ou les autres joueurs du secteur offensif. Du haut de ses 18 ans, le Brésilien ne compte que 7 apparitions en professionnel à Botafogo et représente un pari sur l'avenir avec l'ambition de réaliser une plus-value à la revente à moyen terme. La phase 2 du projet McCourt, qui met à l'honneur le trading de joueurs, est ainsi respectée, mais cela ne suffira pas d'un point de vue sportif afin de répondre aux besoins immédiats d'André Villas-Boas. Malgré tout, pour se renforcer, l'OM devra toutefois vendre des joueurs, ce qui n'a toujours pas été fait cet été.

Avec Kaio Jorge, un Brésilien peut en cacher un autre