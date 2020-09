Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une annonce retentissante sur son recrutement !

Publié le 21 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 21 septembre 2020 à 8h18

À la recherche d’un nouveau profil en attaque depuis le début de l’été, l’OM a enfin trouvé le profil qu’il cherchait comme l’a clairement indiqué André Villas-Boas dimanche soir.

Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l’OM serait en passe d’officialiser son quatrième renfort du mercato estival ! Depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas réclame l’arrivée d’un nouveau buteur, capable de venir concurrencer Dario Benedetto à la pointe de l’attaque. Et en marge du match nul entre l’OM et le LOSC dimanche soir (1-1), Villas-Boas a fait une grande annonce à ce sujet.

« Notre attaquant va arriver mercredi »