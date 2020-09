Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane doit une fière chandelle à Mourinho !

Publié le 21 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane aurait désespérément attendu son départ depuis l’été dernier, Gareth Bale a rejoint Tottenham en prêt. Et José Mourinho a joué un rôle primordial dans le choix du Gallois de quitter le Real Madrid.

Ce n’est pas vraiment un secret au vu du traitement de Gareth Bale au Real Madrid la saison passée où il n’a disputé que 19 rencontres, mais Zinedine Zidane ne comptait clairement pas sur lui. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Real Madrid, le Gallois a accepté de revenir dans son ancien club à Tottenham afin de retrouver du temps de jeu sous la forme d’un prêt. Et José Mourinho y est pour quelque chose dans le choix de l’ailier du Real Madrid.

« Il a été l’une des grandes raisons pour que je revienne ici »