Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est en passe de réaliser son énorme défi !

Publié le 21 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à réaliser une large revue d'effectif, le Real Madrid a réalisé son défi en se séparant de plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale.

A l'image de la plupart des clubs européens, le Real Madrid connaît d'importantes pertes financières suite à la crise du Covid-19. Une situation qui a largement impacté les ambitions du club merengue cet été qui souhaitait frapper très fort en s'offrant les plus grands cracks du Vieux Continent. C'est ainsi que Erling Haaland, Eduardo Camavinga et surtout Kylian Mbappé étaient les grands objectifs du Real Madrid qui a décidé de reporter ses projets d'un an. Cet été, les Madrilènes comptent donc réaliser de belles économies en se renforçant à moindre frais, mais surtout se séparant de plusieurs joueurs afin d'alléger sa masse salariale mais également récupérer des indemnités de transfert.

Un énorme dégraissage déjà réussi par le Real

Un projet très ambitieux compte tenu du marché où l'argent circule peu. Et pourtant, le Real Madrid est sur le point de réussir son pari. En effet, pour commencer, Zinedine Zidane a pu renforcer sans rien dépenser puisque Martin Odegaard a fait son retour suite à son prêt d'un an à la Real Sociedad. Un premier joli coup, mais afin de totalement réussir son mercato et préparer de façon optimale l'été 2021, le Real Madrid devait vendre. Et là encore, le club merengue est très bien parti. Tout a commencé par la vente d'Achraf Hakimi, qui s'est engagé avec l'Inter Milan contre un chèque de 40M€. Un départ que le Real Madrid n'a pas besoin de compenser puisque Dani Carvajal ainsi qu'Alvaro Odriozola sont présents dans l'effectif. Même constat pour Sergio Reguilon qui a signé à Tottenham pour 30M€. Et avec Marcelo et Ferland Mendy, Zinedine Zidane a déjà ce qu'il faut à ce poste. Enfin, le jeune Oscar Rodriguez a été transféré au Séville FC en échange de 13,5M€. Autrement dit, le Real Madrid vient d'encaisser 83,5M€ sans avoir à dépenser. Mais surtout, la grande réussite madrilène cet été c'est d'avoir réussi à se séparer de James Rodriguez et Gareth Bale qui n'entraient plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane et qui plombaient les finances du club. Le Colombien a rejoint Everton tandis que le Gallois a été prêté à Tottenham. Certes, le Real Madrid ne récupère pas d'indemnités de transfert dans ces deux dossiers, bien que le prêt de Bale soit visiblement payant, mais l'important était ailleurs puisque ces départs permettent au Real Madrid d'économiser deux salaires très importants. Autrement dit, le mercato du Real Madrid est déjà réussi.